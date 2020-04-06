Нью-Йорк. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Главный исполнительный директор крупнейшего банка США JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон ожидает "тяжелую рецессию" в экономике США из-за пандемии коронавируса и "существенное снижение" прибыли банка в 2020 году.

Тем не менее, по его словам, JPMorgan сможет справиться с кризисом и имеет достаточный капитал, чтобы выстоять даже при развитии ситуации по самому негативному сценарию.

В ежегодном обращении к сотрудникам, опубликованном Даймоном в понедельник, говорится, что JPMorgan не обращался к регуляторам с просьбой о смягчении требований к резервам капитала. Как Даймон, так и главы других крупных американских банков в прошлом не раз говорили о том, что действующие жесткие требования к уровню резервов могут ограничить их возможности в плане кредитования бизнеса и домовладельцев в случае кризиса.

"Тот факт, что мы не просим регуляторов о послаблении, не означает, что правительству не стоит изменить некоторые правила и требования", - отметил Даймон.

По словам Даймона, внутренние стресс-тесты, проведенные JPMorgan, показали, что банк сможет наращивать кредитование даже в том случае, если объем ВВП США во втором квартале упадет на 35% и останется на этом уровне до конца текущего года. Лишь в такой ситуации JPMorgan задумается о снижении дивидендов, отметил он. В марте JPMorgan и другие крупные американские банки уже объявили о приостановке программ выкупа акций.

Падение американского ВВП на 35%, еще недавно казавшееся немыслимым, теперь прогнозируется рядом экономистов на второй квартал 2020 года, хотя многие из них ожидают резкого увеличения деловой активности уже в третьем квартале, пишет The Wall Street Journal.

"Кризис - не время разбираться в том, кем вы хотите быть, - написал Даймон. - Вы уже должны быть хорошо функционирующей организацией, готовой быстро мобилизовать ваши ресурсы, оценить свои потери и выживать день за днем".

Даймон, который вернулся к работе на прошлой неделе после перенесенной месяц назад операции на сердце, отметил, что JPMorgan принял меры для защиты сотрудников, быстро переведя их на удаленный режим работы.

По его словам, компании уже воспользовались средствами из открытых банком кредитных линий на сумму более $50 млрд, готовясь к негативным последствиями вызванного коронавирусом кризиса, масштаб которого "в разы превосходит глобальный финансовый кризис" 2008-2009 годов.

В марте JPMorgan одобрил новые кредитные линии на сумму свыше $25 млрд, сообщил Даймон.

"Хотя сложившиеся условия являются необычными и сложными, мы работаем в нормальном режиме", - отметил он.

В письме к сотрудникам Даймон заявил также, что США "не были в достаточной мере готовы к пандемии коронавируса". "Тем не менее, мы можем и должны готовиться к тому, что будет дальше", - сказал он.

Акции JPMorgan прибавляют 7,6% на торгах в Нью-Йорке в понедельник. С начала 2020 года их стоимость упала на 35%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк мв

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