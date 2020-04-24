Этот контент был опубликован 24 апреля 2020 г. 14:25

Лондон. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Генеральный директор Lloyd's of London Джон Нил предупредил, что пандемия коронавируса, вероятно, будет самым дорогостоящим событием в истории для страховой отрасли, затмевая такие крупные бедствия, как ураган "Катрина" в 2005 году и теракты 11 сентября 2001 года в США.

Страховые компании должны будут совершить выплаты по целому ряду страховых случаев - от отмены мероприятий до ответственности по управлению финансами, хотя степень возмещения ущерба от прекращения предпринимательской деятельности вызывает все больше споров.

В интервью газете Financial Times Нил сказал, что пандемия "несомненно, является самым серьезным испытанием, с которым когда-либо сталкивалась страховая отрасль". Речь идет об "убытке на десятки миллиардов, а то и сотни миллиардов, которые будут обсуждаться со временем".

Страховые выплаты клиентам, по словам Нила, могут превысить общую сумму компенсаций за ущерб от урагана "Катрина", который обошелся страховым компаниям в $50 млрд. "Шансы на то, что рынок сумеет избежать существенных потерь в 2020 году, нулевые", - сказал он.

Помимо выплат клиентам, страховщикам, вероятно, придется возмещать часть страховых премий на фоне общего спада в отрасли, отметил Нил.

Он также призвал страховые компании решить вопрос с выплатами в случае прекращения предпринимательской деятельности. "Давайте оперативно введем соответствующие механизмы, чтобы при возникновении спорной ситуации это не затягивалось на несколько месяцев, а то и больше", - сказал он.

Lloyd's of London прослеживает свою историю с 1689 года. Деятельность корпорации обеспечивается брокерами и синдикатами андеррайтеров Lloyd's, которые получают предложения о страховании и перестраховании только через брокеров. Андеррайтеры Lloyd's, прежде чем стать членами корпорации, должны внести в нее довольно значительную сумму. Андеррайтеры сгруппированы в синдикаты, у каждого из которых есть свой руководитель. Ответственность индивидуальных членов (так называемых "имен Lloyd's") не ограничена.

Lloyd's of London работает более чем в 200 странах и территориях мира.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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