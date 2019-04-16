Этот контент был опубликован 16 апреля 2019 г. 8:59

Париж. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Французский бизнесмен, президент группы компаний LVMH Бернар Арно пообещал выделить 200 млн евро на реставрацию пострадавшего от пожара Собора Парижской Богоматери, передает во вторник BFM TV.

"Группа компаний LVMH и семья Арно объявили о намерении пожертвовать 200 млн евро, чтобы помочь в восстановлении собора Нотр-Дам", - сообщает канал.

Пожар в Нотр-Даме начался вечером в понедельник, 15 апреля, обрушился шпиль собора, а также оказалась уничтожена почти вся крыша.

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