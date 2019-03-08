Этот контент был опубликован 8 марта 2019 г. 15:20

Вашингтон. 8 марта. ИНТЕРФАКС - Успешно совершенный полет на Международную космическую станцию (МКС) новейшего космического корабля многоразового использования Crew Dragon частной компании SpaceX свидетельствует о начале новой вехи в пилотируемых полетах в космос, написал в своем "Твиттере" глава NASA Джим Брайденстайн в пятницу, после успешного приводнения корабля в Атлантике.

"Сегодняшнее успешное приводнение капсулы CrewDragon компании SpaceX после ее полета на космическую станцию ознаменовал собой еще одну веху в новой эре космического полета человека", - написал он в "Твиттере".

По его словам, "коммерческая компания стала еще на один шаг ближе к запуску американских астронавтов на американских ракетах с американской земли".

Как сообщалось, Crew Dragon был выведен на орбиту 2 марта ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с исторического стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида), с которого на Луну запускались американские "Аполлоны" с астронавтами на борту. С космической станцией корабль состыковался самостоятельно в автономном режиме 3 марта. 8 марта спускаемая капсула Crew Dragon успешно приводнилась в Атлантике.

Это первый испытательный полет новейшего американского корабля Crew Dragon, который проходил в непилотируемом режиме.

Первый пилотируемый полет с экипажем в составе астронавтов-ветеранов Дуга Херли и Боба Бенкена, которые ранее летали на "Шаттлах", планируется осуществить в июле этого года. Корабль отправится на МКС в двухнедельный полет.

До этого, в июне, будет проведен еще один испытательный запуск корабля по неполной циклограмме для проверки надежности системы аварийного спасения капсулы экипажа. Crew Dragon оборудован восьмью двигателями SuperDraco, которые в случае аварии ракеты-носителя Falcon 9, моментально уведут корабль от ракеты.

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