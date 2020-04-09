Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 16:51

Вашингтон. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн выразил благодарность "Роскосмосу" за успешный запуск корабля "Союз МС-16" с новым российско-американским экипажем к Международной космической станции (МКС).

"Крис Кэссиди, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер благополучно находятся на орбите. Нет такого вируса, который сильнее, чем стремление человека к познанию. Я благодарен всему коллективу NASA и "Роскосмоса" за их самоотверженность в усилиях сделать этот запуск успешным", - написал Брайденстайн в своем твиттере.

Как сообщалось, 9 апреля в 11:05 мск ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-16" штатно стартовала со стартового комплекса площадки № 31. Это первый пуск ракеты "Союз-2.1а" с пилотируемой миссией - на борту корабля "Союз МС-16" находится новый экипаж МКС.

В 17:13 мск. транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-16" успешно состыковался с МКС. Он причалил к стыковочному узлу модуля МИМ-2 "Поиск" Процесс стыковки контролировали специалисты ЦУП и российские члены экипажей корабля и станции.

Согласно программе полета, Иванишин, Вагнер и Кэссиди проведут в космосе 196 суток.

На борту МКС готовятся к встрече своих коллег - космонавт "Роскосмоса" Олег Скрипочка, астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир. Нынешний экипаж должен приземлиться 17 апреля после длительной экспедиции.

1нв ВВ

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