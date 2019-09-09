Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 14:37

Токио. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Главный исполнительный директор японской автомобилестроительной компании Nissan Motor Co. Хирото Саикава уйдет в отставку 16 сентября на фоне скандала с завышением его вознаграждения.

Как говорится в пресс-релизе Nissan, временно исполняющим обязанности гендиректора станет операционный директор Ясухиро Ямаучи. Компания рассчитывает определиться с постоянным преемником до конца октября.

Как сообщалось, аудиторская проверка в Nissan выявила неправомерное завышение суммы вознаграждения, полученного Саикавой и рядом других руководителей компании. Речь идет о программе поощрения, в которой вознаграждение топ-менеджеров привязано к увеличению стоимости акций компании за определенный период времени. Проверка выявила, что вознаграждение Саикавы было завышено на 47 млн иен ($443 тыс.).

Саикава признал, что размер выплат был завышен, однако отрицает свое участие в схеме, позволившей взвинтить сумму вознаграждения. Также он пообещал вернуть часть вознаграждения.

Саикава занял пост главы Nissan после отставки Карлоса Гона, обвиненного в занижении полученного от Nissan вознаграждения в регуляторной отчетности и в незаконном присвоении средств.

Акции Nissan на торгах в понедельник подешевели на 0,2%. С начала года капитализация компании снизилась на 23,6%, до 2,64 трлн иен ($24,7 млрд).

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

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