Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 11:24

Вена. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Угроза санкций США по отношению к "Северному потоку 2" - это вмешательство в независимость Европы в вопросе поставок энергоресурсов, заявил журналистам председатель правления австрийской OMV AG Райнер Зеле.

"Угроза введения США санкций в отношении "Северного потока 2" - это четкий сигнал европейским политикам, которые не могут принять это вмешательство в вопросы независимости и безопасности энергопоставок в Европу. Мы должны посмотреть, как это повлияет на трансатлантическое партнерство, которое должно иметь высокую важность для обеих сторон союза", - сказал Зеле.

Ранее сообщалось, что американские парламентарии обсуждают включение санкции против компаний, участвующих в строительстве этого газопровода, в проект оборонного бюджета США на 2020 год.

"Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG - является "Газпром" (MOEX: GAZP). В консорциум входят также французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

Сс ан им ан

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