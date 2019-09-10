Этот контент был опубликован 10 сентября 2019 г. 13:33

Абу-Даби. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Комментировать возможные последствия санкций до решения вопроса об их введении - это спекуляции, заявил журналистам глава OMV Райнер Зеле в кулуарах Всемирного энергетического конгресса.

"Если санкции будут введены, мы посмотрим, но до этого это все спекуляции. Пока я могу лишь сказать, что проект очень хорошо продвигается. Газопровод построен почти на 80%, почти профинансирован финансовыми инвесторами", - подчеркнул он.

Комментируя возможность использования российского судна для достройки газопровода, Зеле сказал: "Это будет решать компания Nord Stream 2. Я абсолютно уверен, что она тестирует разные сценарии и готовится ко всему. Но опять же, почти 80% уже построено !"

В конце июля комитет по международным делам Сената США проголосовал за санкции против "Северного потока 2".

Законопроект предполагает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, которые причастны к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине 30 метров и более. Эти меры затронут только швейцарскую компанию Allseas Group SA и итальянскую Saipem SpA.

Сс им де

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