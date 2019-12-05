Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 9:08

Нью-Йорк. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Главный исполнительный директор бразильской нефтяной компании Petrobras Роберто Кастелло Бранко не является сторонником идеи вхождения в ОПЕК, хотя ранее президент страны высказывал поддержку такому шагу.

"Быть членом ОПЕК или нет - это не тот вариант, который рассматривает правительство Бразилии", - заявил глава Petrobras в интервью агентству Bloomberg.

"Я свободный участник рынка, - добавил он. - Я против картелей. Бразилия может сделать лучше".

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о том, что получил неофициальное приглашение о присоединении страны к ОПЕК после обсуждения этой темы с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом.

"Я бы хотел, чтобы Бразилия присоединилась к ОПЕК, - сказал Болсонару в ходе экономического форума в конце октября. - Приглашение было сделано. Оно было сделано неформально. Это первый шаг к возможному внедрению данной политики в Бразилии".

По его словам, Бразилия имеет нефтяные запасы и потенциал для вступления в ОПЕК.

Служба энергетической информации

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