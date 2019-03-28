Этот контент был опубликован 28 марта 2019 г. 17:04

Вашингтон. 27 марта. ИНТЕРФАКС - США невыгодно брать на себя обязательство не применять первыми ядерное оружие, заявил в четверг глава Стратегического командования ВС США (STRATCOM) генерал Джон Хайтен.

"Нам важно и в дальнейшем придерживаться нынешнего подхода (предусматривающего возможность нанесения ядерного удара первыми - ИФ)", - сказал он на слушаниях в палате представителей.

В противном случае, по мнению военачальника, "наши противники могли бы подумать, что им можно безнаказанно пересекать "красную линию".

Днем ранее аналогичную точку зрения высказал председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.

"Позиция о неприменении первыми ядерного оружия была бы неверной (для США - ИФ)", - сказал он на слушаниях в палате представителей.

Дж.Хайтен также отметил важность дальнейшей работы США над ядерным оружием малой мощности. По его словам, оно способно усилить потенциал Вашингтона в том, что касается ядерного сдерживания.

STRATCOM объединяет стратегические ядерные силы, силы ПРО и космические силы.

Часть конгрессменов США выступают за присоединение США к странам, обязующимся не использовать ядерное оружие первыми. Такой позиции придерживаются многие демократы.

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