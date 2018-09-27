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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 10:51 27.09.2018 - 10:51

Москва/Париж. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава Total Патрик Пуяннэ считает, что цена на нефть может достигнуть $100 за баррель, однако не считает, что это хорошо, поскольку вызывает падение спроса и дает возможности для конкурирующих топлив.

"Я не уверен, что это хорошие новости (для мировой экономики)", - сказал он в интервью Bloomberg TV. "Даже для нефтяной отрасли, потому что вы знаете, что когда цены на нефть слишком высоки, вы открываете дверь для конкурентов", и спрос будет падать, сказал он.

Глава Total подчеркнул, что поддерживающими факторами для роста цены на нефть, которые толкают ее к трехзначным отметкам впервые с 2014 года, являются предстоящие санкции США в отношении Ирана, а также перебои с поставками нефти из Венесуэлы.

П.Пуяннэ отметил, что слишком высокие цены создают проблемы с ростом мировой экономики, в частности, развивающихся стран, кроме того, спрос на нефть страдает от конкуренции со стороны двигателей, работающих на других видах топлива.

Ранее глава ВР Боб Дадли высказал мнение, что новые санкции США против Ирана, возможно, нанесут больше вреда, чем в прошлый раз.

П.Пуяннэ отметил, что предупреждает о возможном росте цены до $100 за баррель с июня, указывая, что Саудовская Аравия не сможет быстро обеспечить больше поставок нефти на рынок. "В нашей отрасли так не происходит, что ты жмешь на кнопку и нефть полилась. Это более сложно, поэтому займет время", - сказал он.

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