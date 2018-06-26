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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 22:50 26.06.2018 - 22:50

Вашингтон. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Глава Total Патрик Пуяннэе присоединился к поддержке проекта строительства газопровода "Северный поток 2" спустя два месяца после того, как президент России Владимир Путин в ответ на его просьбу либерализовать экспорт трубного газа из России предложил Total стать участником "Северного потока 2".

"Европе нужно больше газа, потому что собственная добыча падает. Сегодня много дебатов относительно поставок американского сжиженного газа в Европу и одного из известных проектов "Северный поток 2". И я рискую, говоря об этом, находясь в Вашингтоне (США заявили о намерении противодействовать этому проекту и грозят возможностью ввести санкции против компаний, которые будут в нем участвовать - ИФ)", - сказал П. Пуяннэ в ходе Мирового газового конгресса, который проходит в Вашингтоне.

"Для меня странно, но реальность такова, что нам нужен СПГ из США и регазификационные терминалы, но нам нужен и трубный газ, который придет с другой стороны, потому что у нас будет дефицит газа", - сказал он.

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