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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 22:51 26.06.2018 - 22:51

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Вашингтон. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Глава Total Патрик Пуяннэе присоединился к поддержке проекта строительства газопровода "Северный поток 2" спустя два месяца после того, как президент России Владимир Путин в ответ на его просьбу либерализовать экспорт трубного газа из России предложил Total стать участником "Северного потока 2".

"Европе нужно больше газа, потому что собственная добыча падает. Сегодня много дебатов относительно поставок американского сжиженного газа в Европу и одного из известных проектов "Северный поток 2". И я рискую, говоря об этом, находясь в Вашингтоне (США заявили о намерении противодействовать этому проекту и грозят возможностью ввести санкции против компаний, которые будут в нем участвовать - ИФ)", - сказал П. Пуяннэ в ходе Мирового газового конгресса, который проходит в Вашингтоне.

"Для меня странно, но реальность такова, что нам нужен СПГ из США и регазификационные терминалы, но нам нужен и трубный газ, который придет с другой стороны, потому что у нас будет дефицит газа", - сказал он.

Сейчас проект реализует "Газпром" (MOEX: GAZP) в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper OMV, Shell, Wintershall. В отличие от первого "Северного потока" - "второй" реализует не совместное предприятие, а 100-процентная дочерняя компания "Газпрома", а иностранные партнеры ее софинансируют.

В ходе Петербургского экономического форума в конце мая П.Пуянне попросил В.Путина рассмотреть возможность в будущем разрешить экспорт газа в Европу в рамках совместного предприятия с ПАО "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK). Речь идет о "Тернефтегазе", добывающем около 2 млрд куб. м газа в год. Другое СП с участием Total - "Ямал СПГ" имеет право экспортировать газ в сжиженном виде.

"Мы будем, конечно, думать над либерализацией", - добавил он. "Мы вполне можем говорить об этом, обсуждать. Рано или поздно это будет сделано в абсолютно либеральном режиме", - уточнил В.Путин.

"Сегодня в "Северном потоке 2" принимают участие 5 компаний, Total может стать шестой. Вот, пожалуйста, прямое участие (в поставках газа - ИФ)", - добавил президент РФ.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к одной из сторон переговоров с" Газпромом", тема участия Totalв "Северном потоке 2" обсуждалась, но французская компания заявила, что не хочет в нем участвовать.

Отсутствие заинтересованности Total в проекте подтвердил и один из российских партнеров компании.

В пресс-службе Total "Интерфаксу" позднее прокомментировали, что Total попросила возможности поставлять газ по газопроводам, а не инвестировать в них.

Сс бе

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