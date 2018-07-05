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Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 3:20 05.07.2018 - 03:20

Лондон. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Хотя риск подвергнуться воздействию отравляющего вещества "Новичок" для широкого круга английского населения оценивается как низкий, следует соблюдать осторожность, заявила главный врач Англии Салли Дэвис.

"Как главный врач страны хочу заверить общественность, что риск для широких слоев населения остается на низком уровне", - сказала она журналистам, добавив, что следует, тем не менее, "сохранять бдительность".

В частности врач не рекомендовала прикасаться к иголкам и шприцам на улицах, а всем, кто побывал в оцепленных в настоящее время полицией районах Эймсбери и Солсбери постирать одежду.

Как сообщалось, 30 июня в городе Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие - 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес - в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери.

Позднее полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность британские власти возложили на Россию.

В то же время, по словам представителя полиции, "ничто в биографии" Ч.Роули и Д.Стерджес не указывает на то, что пара могла подвергнуться атаке. В полиции также сообщили, что других людей с такими симптомами не обнаружено.

Знакомый Ч.Роули и Д.Стерджес сообщил газете "Сан", что пострадавшие почувствовали себя плохо и собирались сами пойти к врачу после контакта с неизвестной субстанцией в парке Королевы Елизаветы в городе Солсбери, однако не успели этого сделать, впав в бессознательное состояние.

1гк тг

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