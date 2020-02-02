Дубай. 2 февраля. ИНТЕРФАКС - Санкции администрации США против главы Организации по атомной энергии Ирана Али Акбара Салехи не имеют особого значения, так как у него нет активов в США, сообщает в воскресенье агентство "Мехр" со ссылкой на представителя организации Бехруза Камальванди.

"США вводят санкции против людей, чтобы заблокировать их активы, но у Салехи нет активов в США. Из этого следует, что такие санкции, у которых нет международной поддержки, не имеют особого значения, у них нет гарантий, и они могут только поднять небольшой шум в прессе и в политической сфере", - сказал Камальванди.

В целом Камальванди счел санкции абсурдными и бессмысленными. Он подчеркнул, что ядерная программа Ирана - прозрачная и мирная, и на нее не окажет действия политика других стран.

Ранее Камальванди уже заявлял, что санкции США "не будут иметь эффекта на нашу ядерную программу".

На этой неделе США ввели санкции в отношении Организации по атомной энергии Ирана и ее руководителя Али Акбара Салехи. При этом США продлили на 60 дней исключения из санкционного режима. Они, в частности, касаются проектов с иностранным участием, в том числе - российским, на таких объектах как Арак, Фордо, Бушер.

1мм ав

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