Этот контент был опубликован 2 апреля 2019 г. 18:19

Париж. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Главному исполнительному директору французской телекоммуникационной компании Orange Стефану Ричарду грозит тюремный срок за предполагаемую причастность к выплате компенсации государством в 2008 году предпринимателю Бернару Тапи.

Прокурор в суде потребовал наказать С.Ричарда лишением свободы на 3 года, из них 18 месяцев условно, а также запретить занимать государственные должности в течение пяти лет, сообщает Euronews. Кроме того, он должен заплатить штраф в 100 тыс. евро.

С.Ричард опроверг обвинения, заявив, что выполнял свою работу и играл второстепенную роль в арбитражном процессе, в ходе которого было принято решение о выплате Б.Тапи 403 млн евро.

Слушания по делу должны завершиться 5 апреля.

В 1993 году бывший владелец футбольного клуба Olympique de Marseille Б.Тапи продал принадлежавшую ему долю в Adidas AG при посредничестве государственного банка Credit Lyonnais, против которого затем выдвинул обвинение в обмане при проведении сделки и потребовал компенсации ущерба. Продажа акций была связана с желанием Б.Тапи занять министерский пост, несовместимый с подобными вложениями. После долгих разбирательств комиссия судей встала на сторону Б.Тапи.

Это решение вызвало возмущение во Франции, но министр финансов Кристин Лагард, впоследствии занявшая пост главы Международного валютного фонда, подписала документы о выплате компенсации бизнесмену. С.Ричард в то время был главой ее администрации. По словам К.Лагард, она полагалась на С.Ричарда в плане надзора за этим делом.

Следователи подозревали, что комиссия решила дело в пользу Б.Тапи в обмен на его поддержку тогдашнего президента Франции Николя Саркози. Затем выяснилось, что один из адвокатов Б.Тапи был связан с одним из судей в комиссии, которая приняла решение о выплате ему 403 млн евро.

В феврале 2015 года суд Парижа аннулировал предыдущее постановление и решил, что бизнесмен должен вернуть полученную сумму.

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