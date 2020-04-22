Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 19:18

Лондон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО Тод Уолтерс в среду в ходе телефонного разговора с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым обсудил вопросы, связанные с безопасностью военной деятельности сторон, сообщил Североатлантический альянс.

"22 апреля 2020 года Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе года генерал Тод Уолтерс провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генералом Валерием Герасимовым, - говорится в сообщении. - В ходе сегодняшнего телефонного разговора военачальники обсудили военные действия и безопасность".

В НАТО отметили, что Уолтерс и Герасимов "используют этот канал связи для обеспечения военной предсказуемости и прозрачности".

"Генерал Уолтерс и генерал Герасимов договорились продолжить и в дальнейшем использовать военный канал связи", - указывается в сообщении.

Как ранее сообщило Минобороны РФ, в ходе телефонного разговора Герасимова с Уолтерсом обсуждались вопросы, представляющие интерес для РФ и НАТО.

"Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорилось в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

Герасимов и Уолтерс встречались в феврале в Баку. В Минобороны РФ по итогам той встречи заявили, что военачальники обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности, ситуации в кризисных регионах мира и обсудили предотвращение военных инцидентов.

Герасимов и Уолтерс также провели встречу в Баку в июле 2019 года.

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