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Вашингтон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп объяснил причины увольнения Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря разногласиями между ними, главным из которых является подход к соглашению с Ираном по атому.

"Посмотрите на сделку с Ираном. Я считаю, она ужасна. Он считает, что она ОК. Я еще раньше хотел разорвать ее или что-нибудь с ней сделать, он считал несколько иначе. Мы с ним думали по разному", - сказал президент журналистам на борту вертолета, на котором летел в Калифорнию.

Д.Трамп отметил, что "мы с ним (Тиллерсоном - ИФ) хорошо ладили, но расходились в деталях".

"С Майком Помпео (преемником Р.Тиллерсона на посту госсекретаря - ИФ) у нас очень схожие подходы. Думаю, что все пойдет очень хорошо", - добавил Д.Трамп.

СМИ, комментируя заявления президента США и отставку Р.Тиллерсона, считают, что их можно считать индикатором того, что Д.Трамп уже принял решение о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном по иракскому атому от июля 2015 года.

Как сообщалось, крайним сроком принятия решения по соглашению Д.Трамп назвал 12 мая 2018 года.

гк гс

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