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Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 12:12 26.10.2018 - 12:12

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Стамбул. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Участники четырехсторонней встречи по Сирии в Стамбуле сфокусируют свое внимание на поиске новых путей политического урегулирования в стране, приводит слова пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына в пятницу агентство "Анадолу".

"Главной целью четырехстороннего саммита по Сирии является выработка новых формул политического урегулирования конфликта", - приводит его слова агентство.

И.Калын отметил, что участники саммита будут отталкиваться от принципа отсутствия военного пути решения проблемы.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Турция также ожидает согласования "дорожной карты" по Сирии и решений по проекту сирийской конституции.

В Стамбуле в субботу запланирована встреча лидеров РФ, Турции, ФРГ и Франции по Сирии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ранее в пятницу, что встреча направлена на сверку часов по сирийской проблематике.

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