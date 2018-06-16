Главнокомандующий силами НАТО в Европе приветствовал заявление президента Афганистана о продлении перемирия
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Брюссель. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти заявил, что предложение президента Афганистана Ашрафа Гани о продлении перемирия - шанс для талибов показать стремление к миру в Афганистане.
"Я приветствую заявление президента Ашрафа Гани о продлении прекращения огня. Это дает возможность талибам продемонстрировать свое сотрудничество ради создания объединенного Афганистана, в котором все люди смогут жить в мире", - приводятся слова генерала К.Скапарротти в субботу вечером в "Твиттере" штаба командования объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.
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Интерфакс