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Этот контент был опубликован 16 июня 2018 г. 22:42 16.06.2018 - 22:42

Брюссель. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти заявил, что предложение президента Афганистана Ашрафа Гани о продлении перемирия - шанс для талибов показать стремление к миру в Афганистане.

"Я приветствую заявление президента Ашрафа Гани о продлении прекращения огня. Это дает возможность талибам продемонстрировать свое сотрудничество ради создания объединенного Афганистана, в котором все люди смогут жить в мире", - приводятся слова генерала К.Скапарротти в субботу вечером в "Твиттере" штаба командования объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

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