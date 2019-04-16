Этот контент был опубликован 16 апреля 2019 г. 11:40

Париж. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Главный орган парижского собора Нотр-Дам не пострадал в результате бушевавшего около девяти часов подряд пожара, заявил первый заместитель мэра Парижа Эмманюэль Грегуар во вторник в интервью телеканалу BFM TV.

"Другая хорошая новость, которая поступила ночью. Мы очень переживали за предметы искусства, находившиеся внутри здания, в частности, за главный орган. Согласно информации, которой мы располагаем, главный орган остался невредим", - заявил Э.Грегуар.

Таким образом, он опроверг сообщение французского издания L'Obs о том, что орган почти полностью уничтожен.

Э.Грегуар отметил, что пожарным удалось быстро реализовать план по спасению произведений искусства и реликвий, хранящихся в соборе.

МВД Франции, в свою очередь, сообщает, что от огня удалось спасти не менее 30% предметов искусства в соборе.

Главный орган в Соборе Парижской Богоматери был создан в 19-м веке. В нем использовались трубы от предыдущего органа, изготовленного в 1730-х годах известным мастером Франсуа Тьерри. На протяжении всего времени существования органа его неоднократно модифицировали. В результате в настоящее время у органа более 8 тыс. труб, пять мануалов и 156 регистров. Всего в соборе три органа.

В соборе Парижской Богоматери в понедельник вечером вспыхнул пожар. В результате обрушился шпиль, а также часть крыши. Утром во вторник пожар полностью потушили.

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