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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 9:34 19.10.2018 - 09:34

Париж. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Главный переговорщик по Brezit от ЕС Мишель Барнье согласился с опасениями, что вопрос границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия может стать причиной провала переговоров между ЕС и Великобританией по поводу соглашения о Brexit.

"Ответ - "да", - сказал он в эфире французского радио, отвечая на вопрос, может ли эта проблема привести к неудачному исходу переговоров между Лондоном и Брюсселем.

"Я верю, что нам нужно соглашение. Я все еще не уверен, что мы его получим. Это сложно, но возможно", - отметил М.Барнье.

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