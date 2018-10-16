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Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 14:51 16.10.2018 - 14:51

Брюссель. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Главный переговорщик по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье заявил во вторник журналистам, что ЕС и Великобритании требуется больше времени для выработки соглашения об условиях выхода Великобритании из ЕС (Brexit).

"Нам нужно больше времени для достижения соглашения... и решающего успеха", - приводят западные СМИ его слова, сказанные перед встречей с министрами ЕС в Люксембурге.

"Мы будем использовать это время, не спеша, всерьез, чтобы в ближайшие недели добиться всеобъемлющего соглашения", - уточнил он.

Он добавил, что в рамках соглашения необходимо избежать установления жесткого режима пограничного контроля между Северной Ирландией и Ирландией.

На этой неделе пройдет встреча лидеров 27 стран ЕС, которые рассмотрят состояние переговоров по Brexit.

Ранее сообщалось, что Великобритании и Евросоюзу в воскресенье не удалось достичь принципиального соглашения об условиях Brexit.

Великобритания официально выйдет из состава ЕС 29 марта 2019 года. Великобритания может выйти из состава ЕС после согласования всех договоренностей по будущим отношениям. Также Великобритания может покинуть союз без достижения сделки с ЕС.

1аю ар

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