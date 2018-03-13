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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 12:48 13.03.2018 - 12:48

Брюссель. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Ответственность ЕС в процессе Brexit заключается в том, чтобы сохранить на будущее, на долгую перспективу Евросоюз, его ценности, европейскую идентичность граждан, единый рынок, совместную политику, заявил координатор ЕС на переговорах с Великобританией Мишель Барнье.

"Ничто из этого не подлежит переговорам, и мы несем за это ответственность", - сказал М.Барнье, выступая во вторник в Европарламенте в Страсбурге в дебатах о руководящих направлениях будущих отношений ЕС с Великобританией, которые должен рассмотреть саммит Евросоюза 22-23 марта.

Главный переговорщик ЕС выделил три позиции Евросоюза, являющиеся основополагающими условиями для дискуссии о будущих отношениях сторон после Brexit.

Во-первых, должен быть выстроен и осуществлен организованный порядок выхода Великобритании из ЕС. С этой целью Еврокомиссия представила две недели назад полный проект договора, который, по мнению М.Барнье, ясно излагает все пункты, с учетом которых можно обсуждать будущее отношений Лондона с Брюсселем. Это соглашение, в том числе, включает переходный период, о котором просила Великобритания, отметил координатор ЕС.

Второй аспект - форма будущего партнерства сторон. Предлагается ассоциация, основанная на четырех направлениях: торговое сотрудничество, включая рыболовство; секторальное сотрудничество в различных областях, сотрудничество в сфере юстиции и внутренних дел; стратегическое партнерство по международным делам, безопасности и обороне.

При этом М.Барнье назвал "двери, которые Соединенное Королевство закрывает само": выход из общего рынка, таможенного союза, юрисдикции Суда Евросоюза. Это, по его словам, является "красной линией, которую подтвердила Великобритания".

"Но тогда нужно признать очевидное: нельзя одновременно желать статуса третьей страны и в то же время просить выгод, принадлежащих союзу, и только союзу", - подчеркнул координатор ЕС.

Третья позиция - это ситуация, связанная с Северной Ирландией и Ирландской Республикой. М.Барнье напомнил, что ЕС сыграл свою роль в установлении диалога и урегулировании отношений двух ирландских сообществ.

"Надежное и долговременное соглашение по Brexit об организованном выходе должно включать надежное и долговременное решение по Ирландии и Северной Ирландии. И в этом смысл протокола, который мы предложили в проекте соглашения о выходе", - объяснил переговорщик Евросоюза.

Ов др

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