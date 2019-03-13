Этот контент был опубликован 13 марта 2019 г. 7:17

Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Вариант с повышением пошлин на ввоз китайских товаров в США пока должен оставаться открытым, чтобы обеспечить соблюдение Пекином возможных договоренностей в сфере торговли, заявил во вторник Конгрессу торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Главный переговорщик по торговым вопросам в администрации президента США Дональда Трампа принял участие в слушаниях в финансовом комитете Сената. Он отметил, что Китай и США непрестанно работают над формулированием торгового соглашения, передает AP.

"Мы должны сохранить за собой право иметь возможность повышать пошлины в тех ситуациях, когда существуют нарушения соглашения, независимо от того, что произойдет с нынешними пошлинами", - сказал Р.Лайтхайзер.

"Если мы этого не добьемся, то ничего не изменится", - добавил он.

Вопрос о таком обеспечительном механизме - единоличном праве США возобновить или повысить пошлины в случае нарушения (или того, что Вашингтон сочтет нарушением) - стал камнем преткновения на торговых переговорах в последние недели.

В целом, как отмечает Asia Times, Р.Лайтхайзер в своем выступлении нарисовал картину переговоров, которые охватывают все сферы торговых отношений и близки к завершающей стадии. Вместе с тем ситуация сейчас напоминает обсуждения американо-канадского торгового соглашения, в ходе которых неопределенность сохранялась до самого последнего момента.

Описывая телефонный разговор, в котором, помимо него, приняли участие глава Минфина США Стивен Мнучин и вице-премьер КНР Лю Хэ, Р.Лайтхайзер подчеркнул масштабы, запутанность и интенсивность дискуссии. "Мы прорабатываем множество вопросов. Очень сложных вопросов. Если у нас будет соглашение, то оно займет 100-120 страниц. - сказал он. - Завтра (13 марта - ИФ) я снова буду с ними общаться".

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