Этот контент был опубликован 23 ноября 2019 г. 18:03

Париж. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - Во французском городе Онфлёр в субботу объявлены лауреаты 27-го фестиваля российского кино, передает корреспондент "Интерфакса".

Гран-при, вручаемый городом Онфлёр за лучший фильм, получила картина режиссера Натальи Назаровой "Простой карандаш".

Также вручен традиционный приз имени французского историка кино Франсуа Шале за лучший сценарий. Его получил фильм "Текст" режиссера Клима Шипенко (киносценарий Дмитрия Глуховского, автора одноименного романа).

Приз за лучшую женскую роль разделили актрисы Надежда Горелова ("Простой карандаш") и Елена Сусанина (фильм "Керосин" Юсупа Разыкова).

Приз за лучшую мужскую роль также достался двум актерам: Александру Петрову и Ивану Янковскому за работу в фильме "Текст".

Кроме того, приз региона Нижняя Нормандия за лучший дебют получила картина "Близкие" режиссера Ксении Зуевой.

А призом публики был отмечен главный победитель фестиваля - фильм "Простой карандаш".

Жюри конкурса возглавлял французский кинорежиссер Жерар Кравчик, известный по фильмам из комедийного цикла "Такси" и по ремейку знаменитого "Фанфан-Тюльпана".

1ов др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!