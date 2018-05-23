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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 21:23 23.05.2018 - 21:23

Брюссель. 23 мая. ИНТЕРФАКС - В Брюсселе в среду вечером вручены ежегодные премии имени лорда Якобовица председателю Европарламента Антонио Таяни и первому заместителю председателя Еврокомиссии Франсу Тиммермансу за многолетнюю поддержку еврейской общины, передает корреспондент "Интерфакса".

Кроме того, литовская писательница Рута Ванагайте награждена орденом раввина Моше Розена. Она отмечена за дань памяти Холокосту, а также за серию романов, которые "меняют представления о подходе литовского народа к евреям во время Второй мировой войны".

"Европейский парламент продолжит обличать и противодействовать любым формам антисемитизма в Европе. Как мы это сделали, принимая резолюцию 29 мая 2017 года, в которой мы утвердили недвусмысленное определение антисемитизма", - сказал, выступая на вручении премии, А.Таяни. Награды вручал глава Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.

"Для нас большая честь вручать наши премии столь достойным людям. Сложно переоценить усилия заместителя председателя Европейской комиссии Тиммерманса и председателя Европейского парламента Таяни, приложенные для того, чтобы мы могли практиковать нашу религию в открытом и толерантном обществе", - так прокомментировал П.Гольдшмидт вручение премий имени лорда Якобовица высокопоставленным представителям ЕС.

Церемония награждения состоялась в Большой синагоге Брюсселя.

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