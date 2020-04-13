Этот контент был опубликован 13 апреля 2020 г. 12:42

Москва. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Операторы крупнейшего на Ближнем Востоке нефтяного терминала в Фуджейре (ОАЭ) перестали принимать запросы трейдеров и нефтеперерабатывающих заводов на хранение нефти и нефтепродуктов из-за нехватки свободных мощностей, передает агентство Bloomberg.

"Коронавирус, который сдерживает спрос на нефть и нефтепродукты и вынуждает мировых производителей делать беспрецедентные сокращения производства, заставил рынки наводниться настолько большим количеством нефти, что даже в главном хабе на Ближнем Востоке не осталось места для хранения лишних баррелей", - пишет агентство. Год назад терминал имел достаточно свободного места.

"Нынешних мощностей не хватает", - сказал коммерческий директор Fujairah Oil Terminals FZC (FOT) Малек Азизе, которые передает агентство.

Емкость Фуджейры в 14 млн баррелей - это лишь малая часть мощностей, необходимых государственным нефтяным компаниям Саудовской Аравии и ОАЭ.

Эксперты отмечают, что если хранилища для нефти и нефтепродуктов сданы в аренду или заблокированы, то трейдерам необходимо отложить покупку нефти. Это, в свою очередь, может привести к остановке производства на некоторых объектах.

Порт Фуджейра является крупнейшим на Ближнем Востоке центром торговли нефтью. Даже сделка между производителями нефти по сокращению мирового производства примерно на одну десятую не ослабит проблемы с хранением в Фуджейре. Организация стран-экспортеров нефти и ее партнеры, такие как Россия, в воскресенье, после четырех дней обсуждений, договорились сократить добычу на 9,7 млн б/с. Другие страны, в том числе США и Канада, ожидают, что будут качать меньше нефти, потому что при таких низких ценах некоторые из их нефтяных компаний не могут получать прибыль.

Йм ск *

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