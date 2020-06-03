Лондон. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Власти Швеции действовали недостаточно эффективно в связи с угрозой эпидемии коронавируса COVID-19 в стране, заявил в среду главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

"Да, я думаю, несомненно, мы могли бы действовать лучше, чем это было (в действительности - ИФ) в Швеции", - цитирует его слова британский телеканал Sky news.

"Если бы нам пришлось иметь дело с таким же заболеванием, зная при этом то, что мы знаем (о коронавирусе - ИФ) сейчас, я думаю, что в конце концов мы делали бы что-то среднее между тем, что предприняли в Швеции, и что делал остальной мир", - отметил он.

Швеция в отличие от других скандинавских и европейских стран не ограничивала полностью из-за пандемии коронавируса передвижения жителей страны, работу предприятий и развлекательных учреждений. Подобные меры вызвали неоднозначную реакцию как в Швеции, так и за рубежом.

Sky news напоминает, что в Швеции скончались более 4,5 тыс. инфицированных коронавирусом - это намного меньше, чем в таких странах, выбравших жесткую изоляцию как Великобритания, Италия, Испания. В то же время смертность в Швеции оказалась выше, чем в соседних Дании, Норвегии и Финляндии, которые предпочли закрыть коммерческие предприятия, магазины, школы.

Ранее на этой неделе премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что правительство начнет проверку мер, принятых в стране в связи с эпидемией.

В свою очередь британская газета The Telegraph сообщала, что в мае шведская прокуратура начала расследование того, что происходило в домах престарелых во время эпидемии по всей стране: так, до половины летальных исходов среди инфицированных в Швеции пришлось на дома престарелых.

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