Этот контент был опубликован 17 января 2020 г. 0:59

Вашингтон. 17 января. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео, который примет участие в берлинской конференции по Ливии, сосредоточится на достижении продления перемирия, выводе иностранных войск из страны и политическом процессе под эгидой ООН, заявил журналистам высокопоставленный представитель американского госдепартамента.

"В Берлине госсекретарь встретится с мировыми лидерами, он будет отстаивать три положения: во-первых, продолжение действия режима прекращения огня в Ливии; во-вторых, вывод всех внешних сил; в-третьих, возвращение к политическому процессу, осуществляемому при содействии ООН и под руководством Ливии", - сказал чиновник на брифинге.

По его словам, присутствие госсекретаря на этом мероприятии "отражает приоритет США".

В ответ на вопрос, какой из трех вопросов, которые намерен обсудить Помпео, является для США самым важным, представитель госдепа сказал: "Успешным результатом будет, если решим первый и основной вопрос - прекращение огня. Было бы хорошо решить и остальные проблемы, они также важны, однако самым насущным является продолжение режима прекращения огня".

Он, комментируя решение Турции о направлении своих войск в поддержку Триполи, заявил, что США выступают против любого иностранного вмешательства в ливийский конфликт.

"Что касается внешних игроков, то мы очень заинтересованы в том, чтобы не было никакой внешней, иностранной интервенции. Мы не хотим, чтобы конфликт расширялся и дальше, в нынешней ситуации иностранное вмешательство только усугубляет гуманитарный кризис в стране", - подчеркнул дипломат.

Пресс-служба правительства ФРГ ранее сообщила, что в конференции примут участие следующие страны: США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир. Также приглашены представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.

В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает Халифа Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.

1гк бм

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