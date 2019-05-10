Этот контент был опубликован 10 мая 2019 г. 16:39

Лондон. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Председателем совета директоров Лондонской биржи металлов (LME) станет Гайя Хоэй Эванс, она сменит на этом посту Брайана Бендера, покидающего совет директоров в декабре текущего года.

Впервые за 142-летнюю историю LME совет директоров биржи возглавит женщина.

Г.Хоэй Эванс имеет более чем 30-летний опыт в сфере финансовых услуг, международных рынков капитала и финансового регулирования, говорится в сообщении LME. В ее послужном списке работа в Управлении финансовых услуг (Financial Services Authority, FSA), Citi, Barclays Capital. В настоящее время она входит в советы директоров Standard Chartered, Itau BBA International и ConocoPhilips в качестве неисполнительного директора.

Компании финансового и сырьевого секторов в Великобритании стремятся продвигать назначение женщин на руководящие позиции, чтобы не подвергаться обвинениям в гендерной дискриминации и харассменте.

Примерно четверть позиций в высшем руководстве LME в настоящее время занимают женщины. В прошлом месяце биржевой оператор объявил, что намерен увеличивать эту долю за счет продвижения собственных сотрудниц и внешнего найма.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк мв бп*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!