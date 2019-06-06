Этот контент был опубликован 6 июня 2019 г. 9:48

Брюссель. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик в четверг примет участие в работе Петербургского международного экономического форума и обсудит с российскими и иностранными официальными лицами международные и региональные вопросы, сообщает телерадиокомпания Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины).

По ее данным, в Санкт-Петербурге Додик в частности обсудит сотрудничество между Республикой Сербской и всей Боснией и Герцеговиной с Россией, а также расскажет о проблемах формирования власти в Боснии и Герцеговине на федеральном уровне.

"Это вредит глобальному рейтингу Боснии и Герцеговины, и вместо того, чтобы говорить о каких-то важных инвестициях, я должен тратить время на объяснения, почему кто-то решил игнорировать проблемы формирования власти на (федеральном) уровне в БиГ", - цитирует телерадиокомпания слова Додика.

Кроме того, по ее данным, запланирована встреча Додика и президента Республики Сербской (в составе БиГ) Жельки Цвиянович с руководством Санкт-Петербурга. На ней планируется подписание плана действий по реализации списка приоритетных направлений сотрудничества между правительством Санкт-Петербурга и Республикой Сербской (в составе БиГ) на период 2019-2021 гг.

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