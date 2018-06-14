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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 6:51 14.06.2018 - 06:51

Гонконг. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео, находящийся в Сеуле с визитом, обсудил с главами МИД Южной Кореи и Японии вопросы проведения совместных военных учений и сотрудничества в военной сфере.

Южнокорейский министр иностранных дел Кан Ген Хва по окончании трехсторонних переговоров заявила на совместной пресс-конференции, что вопрос о прекращении совместных южнокорейско-американских военных учений в районе Корейского полуострова будет решаться на консультациях между военными ведомствами двух стран.

Ранее по итогам саммита США-КНДР в Сингапуре о намерении отказаться от военных учений в процессе переговоров о денуклеаризации Северной Кореи заявил президент США Дональд Трамп.

Японский министр иностранных дел Таро Коно со своей стороны подтвердил, что в ходе переговоров обсуждался вопрос совместных маневров, отметив, что его решение зависит от конкретных шагов КНДР по денуклеаризации.

Он подчеркнул, что "не будет никаких изменений в союзнических отношениях США и Японии" в военной области, американские военные базы на японской территории сохранятся, а США подтвердили свои обязательства в области обороны и обеспечения безопасности союзников.

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