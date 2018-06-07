Главы генштабов России и США встретятся в пятницу в Финляндии - СМИ

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Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 7:11 07.06.2018 - 07:11

Хельсинки. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Начальник генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд в пятницу встретятся в столице Финляндии, сообщают СМИ со ссылками на объявление финских Сил обороны. "Силы обороны сообщают, что высшие военные руководители США и России встретятся в пятницу в Хельсинки", - цитируют СМИ соответствующее сообщение. В нем говорится, что американскую делегацию возглавит Д.Данфорд, российскую - генерал армии В.Герасимов. Российский и американский военачальники по отдельности встретятся также с министром обороны Финляндии Саули Ниисте и главнокомандующим Силами обороны Ярмо Линдбергом. гк вв Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс