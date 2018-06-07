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Хельсинки. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Начальник генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд в пятницу встретятся в столице Финляндии, сообщают СМИ со ссылками на объявление финских Сил обороны.

"Силы обороны сообщают, что высшие военные руководители США и России встретятся в пятницу в Хельсинки", - цитируют СМИ соответствующее сообщение.

В нем говорится, что американскую делегацию возглавит Д.Данфорд, российскую - генерал армии В.Герасимов.

Российский и американский военачальники по отдельности встретятся также с министром обороны Финляндии Саули Ниисте и главнокомандующим Силами обороны Ярмо Линдбергом.

гк вв

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Интерфакс