Главы генштабов России и США встретятся в пятницу в Финляндии - СМИ
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Хельсинки. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Начальник генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд в пятницу встретятся в столице Финляндии, сообщают СМИ со ссылками на объявление финских Сил обороны.
"Силы обороны сообщают, что высшие военные руководители США и России встретятся в пятницу в Хельсинки", - цитируют СМИ соответствующее сообщение.
В нем говорится, что американскую делегацию возглавит Д.Данфорд, российскую - генерал армии В.Герасимов.
Российский и американский военачальники по отдельности встретятся также с министром обороны Финляндии Саули Ниисте и главнокомандующим Силами обороны Ярмо Линдбергом.
гк вв
Интерфакс