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Этот контент был опубликован 2 июня 2018 г. 11:27 02.06.2018 - 11:27

Вашингтон. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Начальник генерального штаба Вооруженных сил Турции Хулуси Акар и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд провели телефонный разговор, сообщил журналистам представитель Пентагона полковник Патрик Райдер.

По его словам, Х.Акар и Дж.Данфорд обсудили ситуацию в Сирии и борьбу с боевиками ИГ (террористическая организация, запрещенная в России).

Представитель Пентагона назвал Турцию и США ключевыми странами НАТО и отметил высокий уровень отношений между ними в оборонной сфере.

1ар вв

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