Главы генштабов США и Турции обсудили по телефону Сирию и борьбу с ИГ
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Вашингтон. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Начальник генерального штаба Вооруженных сил Турции Хулуси Акар и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд провели телефонный разговор, сообщил журналистам представитель Пентагона полковник Патрик Райдер.
По его словам, Х.Акар и Дж.Данфорд обсудили ситуацию в Сирии и борьбу с боевиками ИГ (террористическая организация, запрещенная в России).
Представитель Пентагона назвал Турцию и США ключевыми странами НАТО и отметил высокий уровень отношений между ними в оборонной сфере.
1ар вв
Интерфакс