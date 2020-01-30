Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 11:22

Стамбул. 30 января. ИНТЕРФАКС - Начальник Генерального штаба вооруженных сил Турции генерал Яшар Гюлер провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба вооруженных сил РФ генералом Валерием Герасимовым, сообщает Twitter турецкого министерства обороны.

Собеседники обменялись мнениями о ситуации в Идлибе, говорится в сообщении.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии.

"К сожалению, Россия не придерживается ни астанинского, ни сочинского соглашений. Мы ожидали до нынешнего момента, но отныне мы намерены действовать сами. Это не угроза, а ожидание того, что Россия направит (сирийскому - ИФ) режиму необходимое предупреждение", - сказал президент.

Эрдоган пояснил, что у Анкары заканчивается терпение из-за непрекращающихся ударов сирийских правительственных сил в провинции Идлиб.

"Россия будет действовать иначе - или с режимом (в Сирии - ИФ), или с Турцией. Россия говорит нам (Турции - ИФ), что они борются с террористами. Кто это? Люди, сражающиеся за свою землю?" - отметил Эрдоган.

Кроме того, Эрдоган указал на необходимость придать новый импульс астанинскому процессу. "Астанинского процесса больше нет. Турция, Россия и Иран могут продумать шаги по возрождению этого процесса", - приводит агентство Анадолу слова президента.

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