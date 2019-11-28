Главы генштабов Турции и России обсудили по телефону ситуацию в Сирии - СМИ
Стамбул. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Начальник Генштаба Вооруженных сил Турции Яшар Гюлер в четверг провел телефонный разговор с российским коллегой Валерием Герасимовым, сообщает Анатолийское агентство новостей.
По его данным, темой разговора была ситуация в Сирии.
Других деталей беседы пока не приводится.
1ар ав
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