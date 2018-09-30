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Стамбул. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Начальник Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер в ходе переговоров с главой объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозефем Данфордом в обсудил сирийскую проблематику, сообщает в воскресенье Анатолийское агентство новостей.

"Собеседники затронули темы обеспечения стабильности и безопасности в сирийском Манбидже", - говорится в сообщении агентства.

По информации агентства, встреча военачальников состоялась накануне в польской столице - Варшаве.

1кю аг

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Интерфакс