Главы генштабов Турции и США обсудили ситуацию в Сирии

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Этот контент был опубликован 30 сентября 2018 г. 16:33 30.09.2018 - 16:33

Стамбул. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Начальник Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер в ходе переговоров с главой объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозефем Данфордом в обсудил сирийскую проблематику, сообщает в воскресенье Анатолийское агентство новостей. "Собеседники затронули темы обеспечения стабильности и безопасности в сирийском Манбидже", - говорится в сообщении агентства. По информации агентства, встреча военачальников состоялась накануне в польской столице - Варшаве. 1кю аг Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс