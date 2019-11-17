Этот контент был опубликован 17 ноября 2019 г. 3:36

Пекин/Вашингтон. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - В ходе телефонной беседы глава китайской делегации на торговых переговорах с США вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ обсудил с американскими коллегами - торговым представителем Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивом Мнучиным - вопросы, касающиеся готовящегося соглашения, сообщает министерство коммерции КНР.

"Стороны в конструктивном ключе обсудили вопросы, касающиеся первой фазы торгового соглашения и вызывавшие взаимные озабоченности. Они договорились о продолжении контактов", - говорится в сообщении, распространенном в воскресенье.

Ранее, как сообщалось, экономический советник президента США Ларри Кублоу заявил, что Соединенные Штаты и Китай уже близки к заключению соглашения по преодолению разногласий в торговле.

"Мы приближаемся. Настроение достаточно хорошее, в этом вопросе не всегда было так хорошо", - сказал он на мероприятии в Совете по международным отношениям в Вашингтоне.

Он отметил: "Еще не все сделано, но есть очень хороший прогресс, переговоры были очень конструктивными", - сказал он.

Он также намекнул, что для заключения соглашения Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину необязательно встречаться лично, сказав в шутку, что предпочел бы, чтобы сделка была подписана в его кабинете на втором этаже Белого дома.

"Я не люблю путешествовать", - пояснил чиновник.

Планировалось, что соглашение по первой фазе может быть подписано "на полях" саммита АТЭС в этом месяце в Чили, но чилийский президент из-за внутренних проблем в стране отменил форум.

Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что надеется на подписание соглашения с Китаем в ближайшее время, оговорившись, что обязательным условием является то, что сделка должна быть выгодна Америке. В противном случае он пригрозил введением новых пошлин на китайскую продукцию.

В то же время, как сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, торговые переговоры США и Китая вновь оказались в подвешенном состоянии, поскольку стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ряду важных вопросов, пишет газета.

Так, по словам источников, Пекин не хочет включать в текст соглашения точный объем сельскохозяйственных товаров, которые он обязуется выкупать в рамках соглашения по первому этапу урегулирования торгового спора.

Ранее Трамп сообщил, что в соответствии с достигнутыми договоренностями Китай будет закупать сельхозпродукцию на сумму до $50 млрд в год.

Пекин хотел бы избежать подписания соглашения, которое может оказаться более выгодным США, чем Китаю, и хотел бы иметь определенное пространство для маневра на случай очередного ухудшения отношений со Штатами, сообщил один из источников.

"Мы всегда можем остановить закупки, если ситуация ухудшится", - отметил источник.

Другим спорным вопросом является то, когда и в каком объеме Вашингтон отменит введенные ранее пошлины на китайские товары, что входит в число ключевых требований КНР, отмечают источники.

По их словам, китайская сторона также сопротивляется утверждению жесткого механизма контроля за исполнением соглашения.

1гк тг

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