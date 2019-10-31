Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 6:13

Пекин. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Телефонная беседа глав делегаций Китая и США на двухсторонних переговорах по урегулированию торговых разногласий запланирована на пятницу текущей недели, сообщило минкоммерции КНР в четверг.

"Руководители делегаций двух сторон вновь свяжутся по телефону в предстоящую пятницу", - говорится в сообщении ведомства.

Представитель министерства отметил, что стороны "поддерживают постоянный контакт, в настоящее время процесс консультаций проходит успешно".

Как сообщалось, встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в рамках саммита АТЭС, на которой ожидалось подписание главами двух стран достигнутого ранее в этом месяце соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора, оказалась под вопросом в связи с отказом властей Чили от проведения саммита.

Тем не менее Белый дом заявил, что рассчитывает на подписание соглашения с Китаем в намеченные ранее сроки.

"На данный момент очевидно, что саммит АТЭС не пройдет в Чили, и мы понимаем также, что у организаторов сейчас нет готовой альтернативной площадки. Мы ждем, что появится информация относительно другой площадки", - говорится в заявлении Белого дома.

"Мы рассчитываем подписать соглашение по первой фазе исторической торговой сделки с Китаем в рамках намеченного временного диапазона", - отмечается в нем.

Как сам Трамп, так и вице-президент Майк Пенс, а также торговый представитель США Роберт Лайтхайзер ранее заявляли, что рассчитывают на подписание первой фазы достигнутого с Китаем соглашения в ходе встречи Трампа с Си Цзиньпином на саммите АТЭС в ноябре.

1гк ки

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