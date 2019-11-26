Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 6:14

Пекин. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на переговорах с США по торговле, и торгпред Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стив Мнучин в ходе состоявшейся телефонной беседы достигли договоренности о решении стоящих проблем, сообщило Минкоммерции КНР.

В сообщении подчеркивается, что "стороны обсудили вопросы, вызывающие взаимные озабоченности, и достигли взаимопонимания по решению соответствующих проблем".

Они "договорились о поддержании связи и контактов для решения остальных вопросов, касающихся заключения первого этапа соглашения (по торговле - ИФ)", отметило ведомство.

Ранее сообщалось, что Лю Хэ пригласил американских коллег провести новый раунд консультаций.

По данным The Wall Street Journal, Лю Хэ в ходе телефонной беседы на прошлой неделе предложил Лайтхайзеру и Мнучину провести встречу в Пекине. Американские переговорщики сообщили, что готовы встретиться, но хотели бы получить от Китая явные указания на то, что он готов взять на себя обязательства в отношении защиты прав интеллектуальной собственности, вынужденной передачи технологий и закупок американской сельскохозяйственной продукции.

1гк пч

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