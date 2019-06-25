Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 3:06

Пекин. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Глава китайской делегации на торговых переговорах с США вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ по телефону обсудил с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучиным вопросы торгово-экономических отношений между двумя странами, сообщает министерство коммерции Китая.

"Стороны в соответствии с указаниями руководителей двух стран по итогам их телефонных переговоров обменялись мнениями по торгово-экономическим вопросам. Они договорились о продолжении контактов", - говорится в сообщении.

Как сказал накануне заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь, без компромиссов между обеими сторонами китайско-американские торговые переговоры не могут увенчаться успехом.

"Равенство и взаимная выгода означают, что консультации должны проходить на равноправной основе, а соглашение должно быть выгодным для обеих сторон", - сказал чиновник на брифинге, посвященном участию председателя КНР Си Цзиньпина в саммите G20, где запланирована его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Замминистра подчеркнул, что для достижения положительного результата "обе стороны, а не только одна, должны искать компромиссы, идти на уступки".

1гк бм

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