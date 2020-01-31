Брюссель. 31 января. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Шарль Мишель, председатель Европарламента Давид Сассоли и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовали в пятницу совместное открытое письмо по случаю выхода Великобритании из Евросоюза в полночь по центральноевропейскому времени (2:00 мск 1 февраля).

"Для нас, председателей трех основных институтов ЕС, как и для многих людей, этот день неизбежно будет отмечен размышлениями и смешанными эмоциями", - заявили руководители Евросоюза.

"Эти эмоции свидетельствуют о привязанности, которую мы испытываем в отношении Соединенного Королевства, чувстве, выходящем за пределы принадлежности к нашему союзу. Мы всегда глубоко сожалели о решении Соединенного Королевства покинуть союз, но мы также всегда его полностью уважали. Соглашение, к которому мы пришли, справедливо для обеих сторон и гарантирует, что для миллионов граждан ЕС и Великобритании по-прежнему будет обеспечена защита их прав там, где они решили жить", - говорится в письме.

В то же время авторы призывают смотреть в будущее и устанавливать новое партнерство на долгую перспективу. "Вместе наши три института сделают все, что в их возможностях, чтобы это партнерство стало успехом", - подчеркнули Мишель, Сассоли и фон дер Ляйен.

При этом они напомнили об условиях ЕС по налаживанию нового сотрудничества: свободное передвижение людей, капиталов, товаров и услуг, равные подходы к охране окружающей среды, труда, налогообложению и государственной помощи.

Хотя Великобритания перестанет быть членом ЕС, оно останется частью Европы, отмечается в письме. "Наша общая география и история, а также связи, установившиеся в стольких областях, неизбежно объединяют нас и делают нас естественными союзниками. Осуществляя общие замыслы и разделяя взаимные интересы, мы продолжим сотрудничать в областях международной политики, безопасности и обороны. Но мы будем делать это по-разному", - заявили руководители Евросоюза.

Они указали, что члены Евросоюза будут продолжать объединять усилия и строить общее будущее. По их оценке, в эпоху конкуренции великих держав и бурной геополитики "ни одна страна не может сама сдержать волну изменения климата, найти решения для цифрового будущего или иметь сильный голос во все более громкой какофонии в мире".

"Но вместе Европейский союз сможет", - уверены главы европейских институтов.

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