Этот контент был опубликован 15 декабря 2019 г. 21:35

Берлин. 15 декабря. ИНТЕФРАКС - Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер надеется, что Москва поможет в расследовании убийства в берлинском Тиргартене.

"Есть основания надеяться на поддержку нашего расследования и на достоверные сведения с российской стороны", - сказал Зеехофер в интервью Spiegel, текст которого опубликован в воскресенье.

По словам политика, уже есть первые признаки того, что Россия будет сотрудничать с немецкими правоохранителями.

"Наши ведомства пользуются надежными каналами общения с российскими партнерами", - указал он. Деталей и подробностей переговоров Берлина и Москвы он не назвал.

Летом в Берлине произошло убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, участника второго чеченского конфликта: он был застрелен в центре города днем, когда шел в мечеть. По подозрению в убийстве задержан гражданин России. Власти Германии утверждают, что просили у России помощи в расследовании, но она с августа последовательно не предоставляла информацию. Из-за этого Германия объявила персона нон грата двух сотрудников посольства РФ в ФРГ. В ответ Россия объявила персона нон грата двух работников дипмиссии ФРГ в Москве.

Генпрокуратура и правительство Германии считают, что убийство было совершено по заказу либо российских властей, либо руководства Чечни: убитый был квалифицирован в России как террорист, и с 2000 по 2004 год он руководил боевиками в Чечне. Официальные представители РФ отрицают причастность российских властей к этому убийству.

Правительство Германии призывает российские власти к сотрудничеству в расследовании дела об убийстве.

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