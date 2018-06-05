Главы МИД Австрии и РФ провели переговоры в Вене, обсудили темы КНДР, Сирии, Ирана и миграции
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Вена. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Австрии Карин Кнайсль во вторник встретилась в Вене со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и обменялась мнением по широкому кругу тем, включая КНДР, Сирию, Иран.
"Министр иностранных дел Карин Кнайсль сегодня провела в Вене рабочий разговор со своим коллегой Сергеем Лавровым. Кроме двусторонних отношений, темами (переговоров - ИФ) были председательство Австрии в ЕС, Северная Корея, Сирия, Иран, миграция и мультилатерализм", - говорится в сообщении МИД Австрии в "Твиттере".
Ранее президент РФ Владимир Путин прибыл в Вену с рабочим визитом, приуроченным к 50-летию начала экспорта природного газа из Советского Союза в Австрию.
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Интерфакс