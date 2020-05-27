Этот контент был опубликован 27 мая 2020 г. 18:12

Вашингтон. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Главы внешнеполитических ведомств США и Италии Майкл Помпео и Луиджи Ди Майо будут председательствовать на встрече 4 июня министров иностранных дел стран-членов глобальной антитеррористической коалиции, сообщил в среду представитель госдепартамента США.

На встрече, которая пройдет в режиме онлайн, министры обсудят "пути сохранения нажима на остатки террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, укрепление коллективных усилий по разгрому ИГИЛ и пресечению его глобальных амбиций в условиях, когда коалиция сталкивается с вызовами, связанными с пандемией COVID-19", говорится в сообщении.

"Соединенные Штаты и 82 участника возглавляемой ими глобальной коалиции остаются полностью приверженными задаче окончательного разгрома ИГИЛ, что критически важно для национальной безопасности США, а также их партнеров и союзников", - подчеркивает госдепартамент.

1ак ав

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