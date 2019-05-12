Этот контент был опубликован 12 мая 2019 г. 23:00

Брюссель. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Совет ЕС по иностранным делам рассмотрит в понедельник в Брюсселе по разделу актуальных международных событий ситуацию на Украине после выборов, действия России в отношении Донбасса, позицию Ирана по СВПД и Венесуэлу.

"Некоторые министры попросили провести дискуссию по итогу президентских выборов на Украине, а также по решению России о выдаче паспортов жителям Донбасса", - сообщил журналистам высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности, комментируя им повестку совета.

Он также сказал о возможности обсуждения заявления Ирана о его намерении отказаться от выполнения ряда обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

На вопрос о том, готов ли ЕС ввиду позиции Тегерана рассмотреть возможность возобновления санкций, источник ответил: "Мы находимся в фазе оценки. Содержание послания должно быть проанализировано. Должны пройти консультации между тремя участниками СВПД от ЕС (Великобритания, Германия, Франция - ИФ) и Россией и Китаем. И нужно посмотреть, что произойдет в ближайшие дни".

Ему был также задан вопрос, следует ли ожидать каких-либо решений Совета ЕС по Ирану в понедельник. "Мне нечего сказать. Я не могу взять и просто отвергнуть это с порога. Мы в фазе оценки. Все остальное - чистая спекуляция", - сказал собеседник журналистов.

К числу важных актуальных тем он отнес Венесуэлу. Министры рассмотрят ситуацию в стране и итог заседания Международной контактной группы по Венесуэле, состоявшегося 7 мая в Коста-Рике при сопредседательстве главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

После обзора актуальных международных событий, с которого обычно начинаются заседания Советов министров ЕС по иностранным делам, главы МИД приступят к обсуждению Ливии с участием специального представителя ООН Гасана Саламе, который представит последнее развитие обстановки на местах.

"Потом министры обменяются мнениями о том, что еще может быть сделано, чтобы прийти к прекращению огня", - сообщил функционер ЕС.

Еще одним пунктом для углубленного обсуждения будет африканский регион Сахеля.

"Нельзя сказать, что ситуация в Сахеле развивается позитивно. Все еще остаются многочисленные вызовы в центральной части Мали, а также были недавние тревожные события в Буркина-Фасо", - отметил чиновник ЕС.

Эта дискуссия состоится накануне встречи в Брюсселе 14 мая министров иностранных дел и министров обороны ЕС с министрами иностранных дел и министрами обороны стран группы G5 Сахель (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер, Чад). Совещание, которое пройдет в рамках Совета по иностранным делам (оборонные аспекты), будет посвящено вопросам безопасности в регионе.

По словам собеседника журналистов, эти пять стран должны взять на себя свою долю ответственности за безопасность, но речь также идет о мерах, которые надлежит принять Евросоюзу.

Ожидается постановление по этому пункту, в котором главы МИД стран ЕС подчеркнут, что "Сахель является стратегическим приоритетом для ЕС и его государств-членов".

Совет ЕС также примет ряд постановлений и решений без обсуждения. В частности, заключения по отношениям ЕС с Латинской Америкой и странами Карибского бассейна. Министры также утвердят ежегодный доклад ЕС о правах человека и демократии в мире в 2018 году.

1ов бп

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