Этот контент был опубликован 5 апреля 2019 г. 11:03

Брюссель. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - ЕС призывает конфликтующие стороны в Ливии к деэскалации напряженности, заявил в пятницу в Брюсселе высокопоставленный европейский чиновник.

"Федерика Могерини (глава дипломатии ЕС - ИФ) будет продолжать поддерживать контакт со специальным представителем ООН по Ливии (Гасаном - ИФ) Саламе", - сказал собеседник СМИ, знакомя журналистов на условиях анонимности с повесткой дня Совета ЕС по иностранным делам, который соберется 8 апреля в Люксембурге.

Совет рассмотрит по разделу текущей политики итог четырехстороннего совещания по Ливии 30 марта в Тунисе, в котором принимали участие генсек Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт, высокий представитель ЕС по иностранным делам Ф.Могерини, генсек ООН Антониу Гутерриш и председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи.

Функционер ЕС позитивно оценил это совещание, которое, по его словам, подтвердило подход ООН к ливийской проблеме как единственную возможность урегулирования. Встреча, отметил он, также подтвердила полную поддержку усилий Г.Саламе.

Европейский чиновник ожидает, что министры иностранных дел обсудят и развитие ситуации на местах в последние сутки.

Он также сообщил, что ливийская проблема регулярно обсуждается с партнерами в самом регионе и со странами Персидского залива.

Вечером 4 апреля командующий ливийской национальной армией Х.Хафтар объявил о начале наступления ливийской национальной армии на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.

Сторонники Х.Хафтара без крупных стычек также недавно взяли под контроль город Гарьян, расположенный менее чем в 100 км от Триполи.

В свою очередь премьер-министр Ливии Файез Сарадж объявил мобилизацию правительственных сил для того, чтобы остановить продвижение армии Х.Хафтара.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

"Восточные" власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром.

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