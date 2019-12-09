Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 13:41

Дубай. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Джавад Зариф в понедельник встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Стамбуле, сообщают иранские СМИ.

Министры обсудили региональные и международные вопросы, а также двусторонние отношения. В частности, Зариф и Чавушоглу провели переговоры по ситуации в Сирии, Ираке и Афганистане.

Встреча состоялась на полях конференции "Сердце Азии: Стамбульский процесс". Эта встреча под названием "Мир, партнерство и процветание" стала уже восьмой министерской конференцией в подобном формате.

Конференция нацелена на наращивание регионального сотрудничества, а также выстраивание диалога с Афганистаном.

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